Ульяновск, 31 августа, 2021, 09:42 — ИА Регнум. В Ульяновской области для предотвращения лесных пожаров введены дополнительные ограничительные меры. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам заседания штаба по комплексному развитию региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Лес

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Врио губернатора Алексей Русских заявил, что ситуация с лесными пожарами «остаётся напряжённой», призвав местные власти «серьёзно отнестись к вопросам безопасности».

По данным министерства природы Ульяновской области, с начала года в регионе потушили 95 лесных пожаров, огнём пройдено на 343,2 гектара лесных площадей. В том числе за последнюю неделю, с 23 по 29 августа, произошли два лесных пожара площадью 6,4 гектара.

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Власти отмечают, что в регионе усилят патрулирование территорий силами добровольных пожарных с первичными средствами пожаротушения.

Напомним, что с 28 августа в Ульяновской области запрещено пребывание граждан в лесах и въезд транспортных средств, так же нельзя проводить любые пожароопасные работы. Данные ограничения будут действовать до 17 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 августа в Ульяновской области потушили семь палов сухой трав, в том числе два — в Ульяновске. За последние сутки сгорело 0,43 гектара сухой растительности. Также зарегистрированы четыре термические точки, три из них подтверждены и потушены.