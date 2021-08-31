Москва, 31 августа, 2021, 09:42 — ИА Регнум. В Госдуме назвали полезным проект по созданию первого города-миллионника на Дальнем Востоке.

Иван Шилов ИА REGNUM Дальний Восток

«Интересный и полезный проект, направленный на развитие регионов России. Главное, чтобы город-миллионник не превратился в триллионную «чёрную дыру» для госбюджета. Наши чиновники такое умеют!» — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, создание города-миллионника возможно при объединении Владивостока, где проживают примерно 600 тыс. человек, с Артемом, население которого насчитывает чуть более 100 тыс. человек, заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков РБК. В агломерацию планируется привлечь около 300 тыс. человек, пояснил глава ведомства.