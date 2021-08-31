Гватемала, 31 августа, 2021, 09:41 — ИА Регнум. Суд Гватемалы открыл дело о геноциде в отношении бывших штабных генералов Бенедикто Лукаса и Мануэля Кальехаса. Об этом говорится в совместном заявлении Ассоциации правосудия по примирению и Управления по правам человека архиепископа Гватемалы.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Гватемала

«Судья Мигель Анхель Гальвес отправил под суд бывших генералов Бенедикто Лукаса Гарсиа, бывшего начальника генерального штаба армии, и Мануэля Антонио Кальехаса-и-Кальехаса, бывшего начальника разведывательного отдела генерального штаба армии», — говорится в сообщении.

Оба военных возглавляли армию страны в период зачисток этнической группы майя иксиль в 1978—1982 годах. Начиная с 2018 года Лукас и Кальехас отбывают 58-летние тюремные сроки за изнасилование и похищение.

Согласно обвинениям, выдвинутым генеральной прокуратурой Гватемалы, экс-военным инкриминируют преступления против человечности, насильственные исчезновения и геноцид народа майя иксиль. Отмечается, что в период руководства армией подвластные генералам подразделения совершили в департаменте Киче 31 массовое убийство представителей народа иксиль. Также жертвами пыток, похищений, изнасилований и убийств стал 1731 человек, всего военные уничтожили 23 коренных поселения.

Арихепископ Гватемалы и Ассоциация правосудия по примирению призвали не допустить амнистии обвиняемых по данному делу: «Дело за гватемальским судом, чтобы отреагировать в соответствии с законом, высочайшими стандартами честности, беспристрастности и справедливости, чтобы не допустить безнаказанности и пресечь попытки наложить амнистию, чтобы залечить раны прошлого, почтить память жертв и сделать так, чтобы ужасные преступления никогда не повторились».