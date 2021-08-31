Токио, 31 августа, 2021, 09:40 — ИА Регнум. Российский легкоатлет Евгений Швецов завоевал серебряную медаль Параолимпийских игр в Токио. Об этом 31 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

David Pearson Флаг Параолимпийских игр

В беге на дистанции 400 метров Швецов преодолел дистанцию за 53,60 секунды.

Победителем стал австралийский спортсмен Джеймс Тёрнер с результатом 52,80 секунды. Замкнул тройку представитель Новой Зеландии Уильям Стэдмен (54,75).

При этом Тёрнер побил параолимпийский рекорд, превзойдя достижение Швецова (53,31), которое тот показал на Играх 2012 года.

Швецов является трёхкратным параолимпийским чемпионом и четырёхкратным чемпионом мира.

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