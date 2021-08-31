Барнаул, 31 августа, 2021, 09:39 — ИА Регнум. В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов граждан, на 31 августа 2021 года от коронавируса привились 625 926 человек (+473 за сутки). Такие данные приводит оперштаб.

Екатеринбург.рф Вакцинация

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Из общего числа привитых 123 494 жителя региона получили первую прививку (на 236 человек меньше, чем по состоянию на 30 августа) и 500 862 человека (+707 за сутки) полностью привиты.

Также известно о 1570 ревакцинированных (+2 за сутки). В настоящее время Алтайский край получил уже 844 593 комплекта вакцины (+44 400 за сутки).

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