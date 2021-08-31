Санкт-Петербург, 31 августа, 2021, 09:38 — ИА Регнум. С началом транспортной реформы в апреле 2022 году в общественном транспорте Петербурга могут ввести пересадочный тариф, сообщили в городском комитете по транспорту. Предполагается, что в течение часа пассажир по этому тарифу сможет сделать одну пересадку.

Дарья Драй ИА REGNUM Пассажир трамвая

«Новый тариф предполагается ввести исключительно для наземного транспорта, пересадка из метро в трамвай, троллейбус или автобус по нему не предусмотрена», — уточняет телеканал «Санкт-Петербург».

Пересадочный тариф будет взиматься в виде небольшой доплаты к стоимости проезда по смарт-карте «Подорожник» или банковской карте.

Напомним, с 2022 года, как ожидается, стоимость проезда в общественном транспорте Петербурга повысится на 2 рубля. Метро подорожает с нынешних 60 до 62 рублей. Билет на проезд в наземном транспорте может подорожать с нынешних с 55 до 57 рублей. Увеличится стоимость проезда и по многоразовым электронным картам.