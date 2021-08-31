Уфа, 31 августа, 2021, 09:42 — ИА Регнум. Четыре миллиона квадратных метров жилья планируют строить к 2030 году ежегодно в Башкирии. Об этом 30 августа сообщил премьер-министр правительства региона Андрей Назаров на заседании республиканского правительства.

Krd.ru Строительство жилья

«Республика к 2030 году должна выйти на четыре млн кв. метров ежегодного строительства жилья. Это даст нам возможность вывести на необходимый уровень процент на душу населения по обеспеченности жильем, ну, и конечно, создать комфортные жилищные условия для наших граждан», — приводит пресс-служба республиканского правительства его слова.

Назаров также сообщил, что в Башкирии намерены завершить досрочно адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019−2023 годы. При том, что изначально ее планировалось завершить к 1 сентября 2025 года. По словам заместителя премьер-министра правительства Башкирии Раифа Абдрахимова, по результатам семи месяцев текущего года в республике введен один млн 473 тысячи квадратных метров жилья.

«По нашим прогнозам, до конца 2021 года, ввод жилья по республике составит 2 млн 460 тысяч квадратных метров жилья», — сообщил Абдрахимов.