Токио, 31 августа, 2021, 09:36 — ИА Регнум. Российский легкоатлет Владимир Свиридов, выступающий в толкании ядра, завоевал золотую медаль Параолимпийских игр в Токио. Об этом 31 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Эмблема Параолимпийских игр

Свиридов показал результат 16,67 метра и установил новый мировой рекорд. Он превзошёл своё же достижение на 35 см.

Второе место занял тунисский спортсмен Яссин Гениши с результатом 15,12 метра. Замкнул тройку представитель Германии Себастьян Дитц (14,81 м).

Свиридов является бронзовым призёром Параолимпиады 2012 года в прыжках в длину, а также чемпионом мира и Европы в толкании ядра.