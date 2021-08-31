Красноярск, 31 августа, 2021, 09:36 — ИА Регнум. В Красноярском крае за последние сутки выявили 435 (темп прироста 0,4%) случаев заражения новым коронавирусом, общее число случаев инфицирования SARS-CoV-2 в регионе за весь период эпидемии достигло 105 066. Об этом 31 августа сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

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Лидируют в регионе по суточным заражениям город Минусинск и Богучанский район.

Из 435 случаев заражения в краевой столице было зафиксировано 78 (темп прироста 0,2%), в Минусинске — 37 (1,0%), в Норильске — 25 (0,5%), в Назарово — 21 (1,1%) и Ачинске — 18 (0,3%). В районах края больше всего инфицированных выявлено в Богучанском — 33 (1,6%) и Курагинском — 31 (1,9%).

За последние сутки в Красноярском крае под медицинское наблюдение взято 3089 человек, снято с наблюдения — 3157. Всего на дому в связи с коронавирусом наблюдаются 36 128 (-68) человек.

За последние сутки в регионе проведено 2199 тестов на коронавирус, с начала эпидемии — 3 498 941.

Как сообщало ИА REGNUM, министр здравоохранения Красноярского края Борис Немик заявил, что осенью 2021 года в регионе ожидается четвёртая волна коронавируса.

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