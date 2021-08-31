Оренбург, 31 августа, 2021, 09:36 — ИА Регнум. В Оренбургской области в 2021 году валовой сбор зерновых и зернобобовых ожидается ниже среднемноголетнего уровня. Согласно прогнозам, урожай составит 1 млн 572,1 тыс. тонн в весе после подработки при средней урожайности — 7,8 ц/га. Об этом сообщает региональный минсельхоз.

Agro-ul.ru Уборка урожая

Посевная площадь зерновых и зернобобовых культур составляет 2 млн 535,2 тыс. га, в том числе яровых зерновых и зернобобовых культур — 1 млн 805,3 тыс. га. Несмотря на потери урожая из-за засухи регион вполне сможет обеспечить себя семенами, фуражом, продовольственным зерном и даже отправить зерно на продажу в другие регионы.

Стоит отметить, в 2020 году общий намолот зерна в Оренбуржье составил 3,9 млн тонн при средней урожайности 14,4 ц/га. Валовый сбор озимых культур дал более 2 млн тонн при средней урожайности 28,3 ц/га, или 54% от общего намолота зерновых.