Казань, 31 августа, 2021, 10:02 — ИА Регнум. В Татарии практически завершена уборка зерновых культур, на корню осталось около 30 тыс. гектаров. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

Мешки с зерном

Сельхозпредприятиями собрано 2 млн 341 тыс. тонн зерна при средней урожайности 15,4 ц/га. Свыше 100 тыс. тонн зерна собрали в хозяйствах Алексеевского, Чистопольского и Арского районов.

По сравнению с прошлым годом на получение урожая в нынешних погодных условиях повлияло повышение культуры земледелия, обработка растений, создание более 200 единиц стационарных растворных комплексов с целью повышения эффективности защитных мероприятий. На каждый гектар, по словам министра, было внесено 72,7 кг минеральных удобрений, что на 9% больше, чем в 2020 году.

«Без применения данных удобрений результаты могли быть гораздо скромнее. Под урожай было высеяно около 40% оригинальных и элитных семян яровых», — цитирует «Татар-информ» спикера.

Уборочная площадь зерновых культур в этом году составляет 1 млн 559 тыс. гектаров, из них обмолочено 1 млн 525 тыс. гектаров.

ИА REGNUM напоминает, в июле в Татарии из 43 районов режим чрезвычайной ситуации из-за жары и засухи ввели во всех, кроме Дрожжановского района.

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