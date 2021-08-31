Черкесск, 31 августа, 2021, 09:35 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии отправлен в отставку министр внутренних дел по республике полковник полиции Александр Мельниченко. Указ о его отставке подписал президент России Владимир Путин, сообщает РЕН ТВ.

Отставка

Стоит отметить, что на сайте республиканского министерства внутренних дел Карачаево-Черкесии Мельниченко все еще значится в качестве руководителя ведомства и информацию о его отставке пока не подтверждают.

Александр Мельниченко был назначен на эту должность менее чем полтора года назад — в марте 2020 года. В республику он прибыл из Липецкой области, где занимал пост заместителя начальника регионального управления МВД. На посту министра МВД КЧР Мельниченко сменил генерал-майора Игоря Трифонова, отставку которого в регионе связали с громкими уголовными делами, в частности с делом Арашуковых.

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