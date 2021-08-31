Магадан, 31 августа, 2021, 09:48 — ИА Регнум. В Магаданской области завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 19-летнего местного жителя, обвиняемого в сексуальном насилии несовершеннолетней, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 31 августа в пресс-службе СУ СК РФ по Колыме.

LMAP Жертва изнасилования

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В ходе следствия установлено, что 7 июня, находясь в квартире с ранее знакомой несовершеннолетней и достоверно зная о её возрасте, фигурант совершил в отношении потерпевшей действия сексуального характера.

По заключению судебной психиатрической экспертизы обвиняемый признан вменяемым, свою вину он признал полностью.

Уголовное дело передано в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июня 2021 года Виталий Б. совершил изнасилование и убийство девятилетней Насти М. в Тюмени. В ходе допроса он признался, что находясь в алкогольном и наркотическом опьянении, встретил девочку на лестничной площадке, заманил в квартиру и изнасиловал, после чего убил.