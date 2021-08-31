Оренбург, 31 августа, 2021, 09:34 — ИА Регнум. В Оренбургской области последствием аномальной жары стала гибель посевов сельхозкультур. По оперативным данным, площадь гибели составила 570,6 тыс. гектаров (13% от посевной площади), сообщает минсельхо региона.

Пресс-служба минсельхоза Удмуртии Засуха

Из-за засухи в 30 муниципальных образования действует режим ЧС. Ущерб сельхозтоваропроизводителей из-за неблагоприятных погодных условий оценивается в 2,977 млрд рублей. Пострадали 607 хозяйств.

«Несмотря на тяжелейшие условия в области продолжается уборочная кампания, и аграрии области смогут обеспечить потребности не только в семенах, но и в продовольственном зерне», — заявил первый вице-губернатор Сергей Балыкин.