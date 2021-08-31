Москва, 31 августа, 2021, 09:33 — ИА Регнум. В общественном транспорте Москвы с 1 сентября стартует акция. Пассажиры метро, на МЦК и МЦД получат скидку на проезд при оплате картой «Мир» или смартфоном, сообщается на портале мэра столицы.

Banki.ru Карта МИР

При оплате картой «Мир» поездка в метро, МЦК и МЦД обойдется дешевле на 10 рублей. Скидку 20 рублей получат пассажиры, оплатившие проезд смартфоном, к которому привязана карта «Мир».

Акция по бесконтактной оплате проезда, с помощью которой можно экономить, проводится в Москве в четвертый раз. В 2020 году таким способом совершено более 52 млн проходов в метро. Акция будет действовать до конца 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, вопрос приватизации Национальной системы платежных карт (НСПК), являющейся оператором карт «Мир», начали обсуждать в Минфине РФ.

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