Биробиджан, 31 августа, 2021, 09:42 — ИА Регнум. 91 дом и 489 приусадебных участков в 18 населённых пунктах Еврейской автономии продолжают стоять в воде. За сутки к числу подтопленных строений прибавились ещё два, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 31 августа в пресс-центре МЧС региона.

ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю Паводок

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Несколько дней количество подтопленных домов оставалось на одном уровне, а затем начался подъём воды в Амуре на трёх гидропостах региона. Около населённых пунктов, которые оказались под угрозой, экстренно укрепляют водозащитные сооружения.

«Паводковая ситуация в Еврейской автономной области по-прежнему напряжённая и остается на личном контроле главы региона Ростислава Гольдштейна», — отметили в правительстве ЕАО.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за паводка в Еврейской автономии действует режим ЧС. Помимо домов и придворовых территорий подтоплены 2345 дач, два моста и 13,3 тыс. га сельскохозяйственных земель. Затоплены подвалы сельхозтехникума, спортшколы, школы, районной больницы и двух детских садов села Ленинское.