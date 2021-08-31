Москва, 31 августа, 2021, 09:30 — ИА Регнум. Сборка новой российской космической станции на околоземной орбите может быть начата в 2027 году, и в течение двух лет Россия параллельно будет далее вести эксплуатацию российского сегмента Международной космической станции (МКС). Об этом 30 августа сообщил генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия», космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьев.

Космическая станция

«Создается (ракета-носитель) «Ангара», но, насколько мне объясняют коллеги, с ее помощью мы новые модули сможем запустить году этак в 2027, когда, как мы надеемся, будет готова инфраструктура на космодроме Восточный», — сказал он в интервью РИА Новости.

Также Соловьев уточнил, что Россия до 2028−2029 года должна будет использовать свой сегмент МКС для того, чтоб на два года «перекрыть «стык» между окончанием работы МКС и запуском в эксплуатацию новой российской станции.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 августа генеральный конструктор РКК «Энергия», руководитель полета российского сегмента МКС, космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьев сообщил, что системы российского сегмента МКС находятся в высокой степени износа.