Екатеринбург, 31 августа, 2021, 09:35 — ИА Регнум. В Екатеринбурге вновь открыли для движения путь, связывающий Сибирский тракт с кольцевой автодорогой (ЕКАД). Об этом сообщают местные жители.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дорожные работы

Предполагалось, что дорогу откроют только в начале сентября, однако по выезду уже сейчас можно доехать до ЕКАД.

Движение перекрывали с 21 августа. Это было связано с работами по реконструкции ЕКАД на участке от Семи Ключей до Большого Истока.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа участок трассы Пермь-Екатеринбург на несколько часов перекрыли из-за лесных пожаров.

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