Пекин, 31 августа, 2021, 09:33 — ИА Регнум. Китайский автопроизводитель FAW-Volkswagen представил на автомобильной выставке в Чэнду новую версию Volkswagen Talagon под названием Endurance. Об этом сообщает издание Autohome.

Autohome Volkswagen Talagon Endurance

Стоит отметить, что Talagon является самой большой моделью в линейке немецкой марки в Китае. Новая версия кроссовера отличается спортивным обвесом, который состоит из диффузора, крупной радиаторной решетки с вертикальными ламелями, колёсных дисков с белыми деталями.

В отделке салона новинки использовалась алькантара, которая присутствует на центральном подлокотнике, рулевом колесе и дверных панелях. Кроме того, некоторые детали внутри модели получили отделку из дерева.

Новая модификация Talagon построена на базе максимальной версии модели. Под капотом кроссовера установлен 299-сильный мотор VR6 объёмом 2,5 л. В качестве трансмиссии предусмотрен семиступенчатый «робот». Модель получила систему полного привода.

Ранее компания Volkswagen представила обновленную модель Jetta 2022 модельного года, базовая версия которой теперь оснащается 1,5-литровым двигателем вместо 1,4-литрового мотора.

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