Ульяновск, 31 августа, 2021, 09:29 — ИА Регнум. В Ульяновской области продолжает гореть трава. Также выявляют новые термические точки. Об этом сообщает управление МЧС.

Марина Каширская ИА REGNUM Пал травы

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По данным ведомства, 30 августа в регионе ликвидировано семь палов сухой трав, в том числе два — в Ульяновске, по одному — в Инзенском, Сенгилеевском, Теренгульском, Ульяновском и Чердаклинском районах.

Все возгорания удалось потушить оперативно, общая площадь за сутки составила 0,43 гектара.

Также зарегистрированы четыре термические точки, три из них подтверждены и потушены. Один из них — техногенный пожар, один — травяной пожар. Ещё один очаг выявлен в Сурском районе, где спасатели ликвидировали горение стерни.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 августа в Ульяновской области произошло семь травяных пожаров общей площадью 19,32 гектара, в том числе 18 гектаров площадей горело в Кузоватовском районе.