Москва, 31 августа, 2021, 09:29 — ИА Регнум. Первое место в рейтинге по уровню зарплат в России занял Ямало-Ненецкий автономный округ, сообщают «Известия» со ссылкой на данные интегрального рейтинга, подготовленного Фондом развития гражданского общества (ФоРГО) на основе данных Росстата.

Деньги

Далее идут Магаданская область, Ненецкий автономный округ, Сахалинская область, Чукотка, Югра, Москва, Якутия, Камчатский край и Мурманская область.

Данные регионы стали лидерами по отношению прожиточного минимума к средней зарплате. Этот параметр можно условно назвать индексом социального благополучия, уточнили в ФоРГО.

Последние места в топ 30 заняли Калужская, Томская, Свердловская, Амурская области, Карелия, Вологодская, Архангельская области, Приморский край, Челябинская область, Пермский край и Хакасия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экспертами был проведен анализ соотношения медианных среднедушевых месячных доходов населения в субъектах Федерации и стоимости фиксированного набора товаров и услуг в каждом конкретном регионе. При этом за основу были взяты показатели за 12 месяцев — с 1 апреля 2020 года по 1 апреля 2021 года. Согласно полученным данным, в среднем по России этот показатель составил 1,58, при том что в 2020 году он составлял 1,65.

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