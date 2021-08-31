Джакарта, , 09:28 — REGNUM В специальном отряде по борьбе с терроризмом в Индонезии заявили, что необходимо быть осторожными в отношении афганских беженцев, въезжающих в Индонезию, сообщает Republika.

Беженцы Freedom House

«Многие жители Индонезии, а также граждане других стран въезжают в Индонезию из Афганистана, поэтому необходимо внимательно следить за ними», — говорится в заявлении специального отряда по борьбе с терроризмом.

Согласно полученным данным, потенциальная угроза со стороны беженцев действительно существует.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезиипризвал общественность следить за вакцинацией против коронавируса.

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