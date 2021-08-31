Барнаул, 31 августа, 2021, 09:27 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 31 августа 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 4699 человек, причём 26 из них добавили в сводку за минувшие сутки.

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Тяжелобольных насчитывается 586 (за сутки данные не изменились), из них 224 подключены к аппаратам ИВЛ (+1 за сутки).

Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (16 312 человек, +21 за сутки) и ОРВИ (45 588 человек, +222 за сутки). С начала учебного года коронавирус выявлен у 3991 ребёнка (+27 за сутки).

Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (70 427 человек, +248 за сутки) новый вирус победили 53 422 человека (+206 за сутки).

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