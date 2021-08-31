Воронеж, 31 августа, 2021, 09:27 — ИА Регнум. Мужчину в инвалидной коляске сбил водитель эвакуатора в Воронеже 30 августа, об этом сообщила корреспонденту ИА REGNUM руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской область Наталья Куликова.

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Авария произошла около 16:05 на улице Краснознаменная у д.171б. По предварительным данным, 22-летний водитель эвакуатора Isuzu допустил наезд мужчину в инвалидной коляске, который пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода в зоне его видимости. Пешеход получил травмы и госпитализирован.

Полиция начала проверку по факту аварии. Устанавливаются все обстоятельства и причины, приведшие к ДТП.