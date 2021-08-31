Баку, 31 августа, 2021, 09:26 — ИА Регнум. В Азербайджане медики в течение суток 30 августа выявили 3107 случаев заражения коронавирусом по результатам проведения 11 191 теста. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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За время пандемии в республике выявили 421 103 носителя SARS-CoV-2, из них признали выздоровевшими 362 898 человек, в том числе 1770 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 52 613 носителей коронавируса.

Всего в стране скончались 5592 пациента с диагнозом COVID-19, в том числе 39 — за последние сутки.

Днём ранее в Азербайджане сообщили о 4010 выявленных случаях заражения коронавирусом за сутки в результате 16 536 тестов. Выздоровевшими медики признали 2898 человек. Скончался 41 пациент с диагнозом COVID-19.

Стоит отметить, что с 1 сентября в Азербайджане вступает в силу запрет на нахождение в ресторанах, кафе и торговых центрах без ковид-паспортов. За нарушение предусмотрены крупные штрафы.