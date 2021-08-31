Уфа, 31 августа, 2021, 09:27 — ИА Регнум. Отсутствие кислорода в воде и превышение предельно-допустимых концентраций по некоторых органическим соединениям обнаружено после гибели рыбы в реке Башкирии. Об этом 31 августа сообщает пресс-служба министерства природопользования и экологии региона.

Пресс-служба минэкологии Татарии Гибель рыбы

Сообщается, что местные жители зафиксировали гибель рыбы в реке Шугуровка около Тимашевского моста. Специалисты выявили в воде отсутствие кислорода, а также превышение по хлоридам в три раза, превышение по сульфатам в четыре раза и незначительные превышения ПДК по некоторым органическим соединениям.

«Также 29 августа были отобраны пробы воды в устье реки Шугуровки на определение загрязняющих веществ. По результатам проб превышений ПДК не выявлено», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что в настоящее время специалисты минэкологии Башкирии ведут мониторинг качества воды в реке Шугуровка и проводят мероприятия по выявлению источника загрязнения.