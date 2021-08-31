Улан-Удэ, 31 августа, 2021, 09:24 — ИА Регнум. В столице Бурятии Улан-Удэ отопительный сезон впервые стартует раньше обычного. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, 6 сентября начнётся постепенное заполнение теплотрасс.

Дмитрий Кобзев ИА REGNUM Памятник Ленину в Улан-Удэ

По словам мэра города Игоря Шутенкова, обычно сезон начинался после 15 сентября, когда температура воздуха в течение трёх дней составляла 8 градусов.

«У нас есть горький весенний опыт, когда мы завершили сезон по прогнозам наших синоптиков и по многолетней традиции 15 мая, но долгая холодная весна «поморозила» наших жителей», — отметил он.

Первыми начнут отапливать социальные и бюджетные учреждения — школы, детсады, больницы и так далее. Тепло вквартиры жителей города поступит до 16 сентября.

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