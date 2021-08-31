Сеул, 31 августа, 2021, 09:23 — ИА Регнум. С 31 августа по 16 сентября военнослужащие Южной Кореи и США проведут совместные раскопки в районе демилитаризованной зоны (ДМЗ). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского министерства обороны.

Khavlina Valeria Раскопки

По их словам, в раскопках, проходящих на горе Пэксоксан в уезде Янгу провинции Канвондо, где в 1951 году велось ожесточенное сражение, принимают участие около 60 южнокорейских и десять американских военнослужащих.

Ранее в этом районе было обнаружено более 580 фрагментов тел военных, погибших на Корейской войне (1950−1953 гг). 18 из них удалось идентифицировать.

Отметим, что военные США и Южной Кореи проводят совместный поиск останков погибших в Корейской войне с 2000 года.