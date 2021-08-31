Челябинск, 31 августа, 2021, 09:22 — ИА Регнум. В Челябинской области за сутки выявили ещё 375 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

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С начала пандемии в регионе зафиксировали 86 453 заразившихся. Выздоровели уже 74 687.

Больных COVID-19 на Южном Урале насчитали уже 7718 человек. За сутки от ковида скончались ещё 23 гражданина.