Ульяновск, 31 августа, 2021, 09:21 — ИА Регнум. В Ульяновской области снизилось уровень заражения коронавирусом, а от COVID-19 привился каждый четвёртый житель. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам заседания штаба по развитию региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Открывая заседания, врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских констатировал, что за последнюю неделю, с 23 по 29 августа, уровень заболеваемости COVID-19 снизился на 1,5%. По его словам, «для дальнейшей позитивной динамики необходимо продолжать вакцинацию населения».

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Александр Гашков проинформировал, что первую прививку от COVID-19 сделали 325 368 жителей области, что составляет 25% от численности населения региона. В том числе завершили вакцинацию (то есть привились двумя компонентами) 274 509 жителей.

«Вакцинацию по крайней мере одной дозой препарата прошёл каждый четвёртый житель», — сказал руководитель минздрава.

Напомним, что для выработки коллективного иммунитета планируется привить 60% населения, или 595 тыс. жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, спад выявляемых случаев заражения коронавирусом начался с 24 августа, когда за сутки выявлен 291 носитель коронавируса. За 30 августа предварительно подтверждено 280 случаев заражения. Всего в пандемию в Ульяновской области коронавирус официально выявлен у 74 039 жителей.