Владивосток, 31 августа, 2021, 09:38 — ИА Регнум. В Приморье по данным министерства промышленности и торговли края за минувшую неделю отмечено снижение цен на ряд социально значимых продуктов питания, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Так, отмечается снижение цен на мороженую неразделанную рыбу, сливочное масло, питьевое цельное пастеризованное молоко, куриное яйцо, сахар-песок, пшеничную муку, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сорта, вермишель, пшено, картофель, белокочанную свежую капусту, репчатый лук и морковь.

В крупных торговых сетях с 1 сентября будут снижены цены на рыбу лососевых пород — потрошеную горбушу свежего улова можно будет купить за 149 рублей за кг.

Всего еженедельно специалисты мониторят цены на 68 наименований социально значимых продовольственных и непродовольственных товаров.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии по итогам выборочного обследования бюджетов домохозяйств в 2020 года расходы на питание составили 5185 рублей в месяц на члена семьи. При этом горожане тратят 6566 рублей, сельчане — 3150 рублей.