Нью-Йорк, США, 31 августа, 2021, 09:18 — ИА Регнум. Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла во второй круг Открытого чемпионата США (US Open). Об этом 31 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

si.robi Екатерина Александрова

В матче первого тура Александрова одержала победу над представительницей Италии Сарой Эррани. Встреча продолжалась 1 час 27 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:2.

Александрова семь раз подала навылет, допустила 10 двойных ошибок и реализовала 6 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, две ошибки на подаче и 3 из 13 брейков.

Во втором круге Александрова сыграет с соотечественницей Камилой Рахимовой.

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