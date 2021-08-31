Благовещенск, 31 августа, 2021, 09:28 — ИА Регнум. Долг жителей Амурской области за услуги ЖКХ достиг 1,77 млрд рублей. В работе у приставов находятся 82,9 тыс. исполнительных производств по взысканию этих средств, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 31 августа в пресс-службе прокуратуры региона.

Тарифы ЖКХ

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Почти 57 тыс. дел о долгах на общую сумму 1 млрд рублей были закрыты за семь месяцев 2021 года. Однако из этих сумм были выплачены только 286 млн рублей.

«Остаток исполнительных производств составляет 25 935 на сумму 696 млн. рублей», — отметили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, на начало августа жители Дальнего Востока накопили долгов за услуги ЖКХ более 42 млрд рублей.