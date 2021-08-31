Саратов, 31 августа, 2021, 10:01 — ИА Регнум. В Саратовской области за прошедшие сутки зарегистрировали 245 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает 31 августа региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Из числа заболевших за минувший день пневмония диагностирована у 81 пациента, с признаками ОРВИ — 157 человек, у семерых — бессимптомное течение заболевания. Всего подтвержден 80 831 случай заражения. Выздоровели с начала наблюдения 74 823 человека, за сутки — 187 пациентов.

Наибольшее количество заболевших за прошедшие 24 часа выявили в Саратове — 103 случая, остальные — в других районах области. Среди инфицированных преобладают жители старше 60 лет — 59 человек, 29 — в возрасте до 20 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области от COVID-19 умерли по состоянию на 30 августа 2303 человека.

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