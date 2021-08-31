Новосибирск, , 09:16 — REGNUM Педагогов новосибирских школ допустят к работе без прививки от коронавируса и медотвода. Об этом заявил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук в прямом эфире в Instagram «НГС Новостей».

Школа в эпоху коронавируса Mos.ru

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Но я считаю, что это неправильно. Я поставил задачу, спрашивать у всех — педагогов, студентов — наличие вакцины. Я считаю, что в этом направлении надо работать. Но сообщения о том, что студентов не заселяют в общежития из-за отсутствия прививки — это фейк. На мой взгляд, было бы правильно развернуть работу во всех вузах и школах, напоминать о необходимости прививки. Но у нас не самая худшая ситуация: 60% уже привиты однократно, менее 50 или даже 40% — двукратно. Это немало», — подчеркнул Федочук.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее новосибирские власти заявили о 100%-ной готовности школ к 1 сентября.