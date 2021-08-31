Абакан, 31 августа, 2021, 09:14 — ИА Регнум. Военные врачи Центрального военного округа (ЦВО), направленные в Хакасию по решению министра обороны РФ Сергея Шойгу, привили более 3,5 тысяч жителей республики двумя компонентами вакцин против COVID-19. Об этом 31 августа сообщает пресс-служба ЦВО на сайте Минобороны РФ.

Страница Ирины Строкиновой в Facebook Пункт вакцинации

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: спад перед новой волной? – все новости»

Мобильный пункт вакцинации военные медики развернули по просьбе местной администрации с целью снижения потока желающих в стационарных прививочных пунктах. Жителям вводились три вида вакцин: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и однокомпонентная «Спутник Лайт». При постановке однокомпонентной вакцины, помимо общего обследования состояния здоровья пациента, дополнительно уточнялись период первой вакцинации или период перенесённой болезни COVID-19.

К настоящему времени медики ЦВО завершили вакцинацию и свернули мобильный прививочный пункт. За время его работы две компоненты вакцин получили более 3,5 тысяч жителей Хакасии.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 27 августа в Хакасии от COVID-19 привились 160 796 человек.