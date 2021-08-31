Нью-Йорк, США, 31 августа, 2021, 09:13 — ИА Регнум. Российская теннисистка Камила Рахимова вышла во второй круг Открытого чемпионата США (US Open). Об этом 31 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Теннис

В матче первого тура Рахимова одержала победу над представительницей Франции Кристиной Младенович. Встреча продолжалась 2 часа 18 минут и завершилась со счётом 2:6, 6:2, 6:3.

Рахимова два раза подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала 6 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы один эйс, 10 ошибок на подаче и 4 из 10 брейков.

Во втором круге Рахимова сыграет с соотечественницей Екатериной Александровой.

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