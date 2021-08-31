Лондон, 31 августа, 2021, 09:18 — ИА Регнум. На британском аукционе Collecting Cars выставлен на продажу уникальный Porsche 911 Turbo X88 чемпиона «Формулы-1» 2009 года Дженсона Баттона. Об этом сообщается на сайте компании.

Collecting Cars Porsche 911 Turbo X88

Этот уникальный автомобиль был построен по спецзаказу султана Брунея в марте 1994 года. Модель была официально импортирована в Великобританию и перерегистрирована в марте 2003 года. Теперь автомобиль выставлен на продажу нынешним владельцем.

Эта модель является единственным автомобилем X88, выкрашенным в оттенок Horizon Blue Metallic.

Под капотом модели стоит 3,6-литровый оппозитный шестицилиндровый мотор с турбонаддувом максимальной производительностью 380 «лошадей». Он работает в паре с пятискоростной механической трансмиссией и задним приводом.

Ранее на аукционе Gooding & Company (официальный аукционный дом Pebble Beach Concours d'Elegance) в Соединённых Штатах был продан суперкар McLaren F1. Новому владельцу автомобиль обошелся в 20 465 000 долларов (около 1,5 млрд рублей).

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