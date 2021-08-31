Нью-Йорк, США, 31 августа, 2021, 09:09 — ИА Регнум. Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла во второй круг Открытого чемпионата США (US Open). Об этом 31 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Si.robi Дарья Касаткина

В матче первого тура Касаткина одержала победу над представительницей Болгарии Цветаной Пиронковой. Встреча продолжалась 1 час 4 минуты и завершилась со счётом 6:2, 6:1.

Касаткина четыре раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 6 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы один эйс, одна ошибка на подаче и один брейк.

Во втором круге Касаткина сыграет с чешской теннисисткой Маркетой Вондроушовой.