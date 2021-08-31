Касаткина вышла во второй круг US Open, обыграв Пиронкову
Нью-Йорк, США, 31 августа, 2021, 09:09 — ИА Регнум. Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла во второй круг Открытого чемпионата США (US Open). Об этом 31 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Дарья Касаткина
В матче первого тура Касаткина одержала победу над представительницей Болгарии Цветаной Пиронковой. Встреча продолжалась 1 час 4 минуты и завершилась со счётом 6:2, 6:1.
Касаткина четыре раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 6 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы один эйс, одна ошибка на подаче и один брейк.
Во втором круге Касаткина сыграет с чешской теннисисткой Маркетой Вондроушовой.