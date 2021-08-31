Зима, Иркутская область, 31 августа, 2021, 09:05 — ИА Регнум. Жительницу Саянска (Иркутская области), которая из ревности надругалась над 17-летней девушкой, посадили под домашний арест до 25 октября. Об этом сообщает сайт Зиминского суда.

Жестокое обращение с детьми

Напомним, шокирующая история самосуда над несовершеннолетней произошла в Зиме 6 августа 2021 года возле одного из домов по ул. Ангарская. Местная жительница решила проучить 17-летнюю девушку за роман с её мужем.

Вначале несовершеннолетнюю облили зелёнкой, а после словесных оскорблений женщина приступила к телесным: избила и раздела догола, а после — пинками гоняла девочку по двору.

Как сообщало ИА REGNUM, в это время знакомые всё снимали на камеру, а проходившие мимо люди не реагировали на происходящее. Уголовное дело в соответствии с п. «г» ч.2 ст.117 УК РФ («Истязание несовершеннолетнего») было возбуждено после широкой огласки видеокадров в интернете.

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