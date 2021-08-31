Москва, 31 августа, 2021, 09:05 — ИА Регнум. В Москве по портале столичного правительства (mos.ru) заработала новая онланй-услуга по устранению строительных дефектов в квартирах участников программы реновации, сообщается на портале мэра столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дом построен по программе реновации

Новоселы при обнаружении строительных дефектов могут дистанционно подать заявление для их устранения в рамках переезда по реновации. В электронном заявлении требуется указать адрес, номер квартиры и перечислить выявленные дефекты.

После этого инспектор Центра информирования по переселению свяжется с заявителем и согласует время осмотра квартиры. Также участникам программы будет полезен онлайн-сервис «Помощь при переезде в рамках программы реновации».

Как сообщало ИА REGNUM, на западе Москвы по программе реновации в районе Можайский построят дом в форме полки с книгами.

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