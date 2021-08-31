Кабул, 31 августа, 2021, 08:59 — ИА Регнум. Боевики радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), захватившего власть в Афганистане, стреляли в воздух в ознаменование ухода американских войск из страны. Такую видеозапись опубликовал журналист Александр Коц в своём телеграм-канале.

Афганистан

«Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) салютуют», — написал Коц.

Боевики в кадре стреляли вверх из автоматического оружия. Это происходило в тёмное время суток.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Пентагона, глава Центрального командования Вооруженных сил США (USCENTCOM) генерал Кеннет Маккензи заявил об окончании эвакуации из Афганистана. С выводом войск закончена двадцатилетняя миссия, резюмировал он.

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