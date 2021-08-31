Кемерово, 31 августа, 2021, 08:59 — ИА Регнум. На полях Кемеровской области обмолочено уже 144 тыс. га зерновых и зернобобовых культур — 24% от плана уборки. Озимых культур убрано 3,3 тыс. га, ярового ячменя — 51,1 тыс. га, яровой пшеницы — 22,9 тыс. га, ярового гороха — 27,1 тыс. га. Об этом сегодня, 31 августа, сообщил минсельхоз региона.

Mcx.75.ru Уборка зерновых

Уточняется, что намолочено 412 тысяч тонн зерна со средней урожайностью 28,6 центнеров с гектара. Зерно направляется на подработку и хранение в 306 зерноочистительных сушильных комплексов производительностью более 40 тысяч тонн зерна в сутки.

«Всего по итогам 2021 года планируется намолотить порядка 1,37 миллиона тонн, в прошлом году убрали 1 миллион 284 тысячи тонн зерна. Мы настроены и дальше увеличивать объемы урожая, поэтому в Кузбассе аграриям оказывают поддержку в производстве зерна. В текущем году 82 сельхозпредприятия получат субсидии на стимулирование производства зерновых культур на общую сумму более 81 миллиона рублей», — прокомментировал губернатор Сергей Цивилёв.

Аграрии также уже убирают масличные — намолочено 6,9 тыс. тонн маслосемян. Картофель убрали на площади 881 га. Подходит к завершению заготовка грубых кормов для сельскохозяйственных животных на зимний период. Аграрии приступили к заготовке сочных кормов — силоса.