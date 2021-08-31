Брюссель, , 08:54 — REGNUM Пресс-секретарь Европейской комиссии Адальберт Яну во время брифинга 30 августа оценил миграционный кризис на границах Литвы и Польши с Белоруссией как «агрессию Минска против европейских соседей». Об этом сообщает Polskie Radio.

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«Происходит попытка инструментального использования людей из третьих стран с политической целью. Мы сурово это осуждаем и определяем это как агрессию официального Минска», — заявил европейский чиновник.

Пресс-секретарь Еврокомиссии добавил, что его ведомство находится в постоянном контакте с польскими и литовскими властями по поводу роста нелегальной миграции с территории Белоруссии.

«Брюссель неизменно критикует Минск вот уже два месяца. Напомню, комиссар ЕС по внутренним делам Илва Йохансон говорила на заседании Европейского парламента, что Белоруссия помогает в организации нелегальных перелетов мигрантов, а потом облегчает им пересечение границы с Польшей, Литвой и Латвией. За последнее время мы только убедились в этом ещё больше», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние несколько месяцев польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии. По словам представителей польских властей, в приграничной полосе белорусско-польской границы из-за роста нелегальной миграции установлено более 100 километров новых ограждений. При этом в ближайшее время будут проложены ещё 50 км. На помощь пограничникам направилось около тысячи военнослужащих.

В это же время и руководство Литвы заявило о беспрецедентном увеличении числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки в республику с территории Белоруссии. По данным ведомства, с начала текущего года в Литву через Белоруссию пыталось проникнуть более 4 тысяч нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки. Это в 50 раз больше, чем в прошлом году.