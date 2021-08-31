Биробиджан, 31 августа, 2021, 08:59 — ИА Регнум. В Еврейской АО учебный год начнётся в традиционном формате. В школы региона 1 сентября пойдут 20 223 ребёнка, 2166 из них — первоклассники, пишет телеграм-канал «Новости ЕАО».

Светлана Шаповалова ИА REGNUM 1 сентября

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Всего в регионе будут работать 64 школы. Начало учебного года в них очное только при условии соблюдения всех санитарно-эпидемических мер и рекомендаций управления Роспотребнадзора.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии рассматривают возможность перевода школьников на дистанционное обучение в случае, если эпидемиологическая обстановка усугубится во время очного формата занятий. Об этом 30 августа заявила заместитель председателя правительства Якутии Ольга Балабкина.