Нью-Йорк, США, 31 августа, 2021, 08:54 — ИА Регнум. Российский теннисист Даниил Медведев вышел во второй круг Открытого чемпионата США (US Open). Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Пронин ИА REGNUM Даниил Медведев (Россия)

В матче первого круга Медведев одержал победу над представителем Франции Ришаром Гаске. Встреча продолжалась 1 час 59 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:3, 6:1.

Медведев 15 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 4 из 12 брейк-пойнтов. На счету его соперника один эйс, шесть ошибок на подаче и ни одного брейка.

Во втором круге Медведев сыграет с немецким теннисистом ДоминикомКёпфером.

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