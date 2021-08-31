Токио, 31 августа, 2021, 09:01 — ИА Регнум. Японский автопроизводитель Toyota перенесёт официальную премьеру внедорожника Lexus LX нового поколения из-за нехватки электронных компонентов. Об этом сообщает издание Creative Trend.

Pressroom.lexus.com Lexus LX 570

Дебют модели перенесён с ноября нынешнего года на начало 2022 года.

На данный момент известно, что Lexus LX будет иметь такую же моторную линейку, что и модель Toyota Land Cruiser 300. В неё входит: 3,5-литровый бензиновый твин-турбо мотор V6 максимальной производительностью 420 «лошадей» и турбированный дизельный «движок» рабочим объёмом 3,3 л мощностью 299 л. с.

Оба мотора «трудятся» с десятискоростным «автоматом», через который крутящий момент передаётся на все четыре колеса автомобиля.

Также со временем ожидается появление версии Lexus LX с гибридной силовой установкой.

Ранее на автомобильном рынке России была представлена модернизированная версия вседорожника Lexus GX 460. Автомобиль укомплектован 296-сильным мотором V8, более современной аудиосистемой и новым блоком управления климатом.

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