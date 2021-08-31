Иркутск, 31 августа, 2021, 08:49 — ИА Регнум. В Иркутской области по состоянию на 31 августа, полностью локализовано восемь лесных пожаров на общей площади 21 739 га. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Отмечается при этом, что один из очагов обнаружен в Усть-Илимском районе. Также продолжается работа по семи ранее зарегистрированным пожаром (шесть — в Катангском районе, один — в Жигаловском).

(сс) skeeze Лесной пожар

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Помимо этого завершается локализация шести лесных возгораний на общей площади 14 235 га: четыре из них — в Катангском районе, по одному — в Усть-Кутском и Усть-Илимском районах.

Общая площадь площадь активного горения на всех локализованных и действующих пожарах составляет 26,83 га.

«Оба вновь зарегистрированные 30 августа возгорания начались на незакрепленных за арендаторами участках. В одном случае причиной возгорания предварительно рассматривается гроза, в другом — усматривается вина местного населения», — пояснили лесники.

Как сообщало ИА REGNUM, на 30 августа общая площадь активного горения всех локализованных и действующих в Приангарье пожарах составила 26,56 га.

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