В Екатеринбурге установили пятиметровую скульптуру из мусора
Екатеринбург, 31 августа, 2021, 09:00 — ИА Регнум. Уральский художник Рома Бантик создал арт-объект из переработанного мусора. Об этом сообщили на фестивале «ЧО», в рамках которого и появилась инсталляция.
Фестиваль «ЧО»
Скульптура Ромы Бантика из переработанного мусора, Екатеринбург
Скульптуру высотой пять метров установили у ТЦ «Мега» на выезде из Екатеринбурга. Она представляет собой белый параллелепипед.
«Вышедшие из строя моторы, двигатели, поршни, алюминиевые банки, сданные горожанами, были расплавлены в печи завода «Интермолд» в Первоуральске при температуре 777° и обрели вторую жизнь», — заявляет автор.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге нарисовали граффити «Город бесов».