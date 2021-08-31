Екатеринбург, 31 августа, 2021, 09:00 — ИА Регнум. Уральский художник Рома Бантик создал арт-объект из переработанного мусора. Об этом сообщили на фестивале «ЧО», в рамках которого и появилась инсталляция.

Фестиваль «ЧО» Скульптура Ромы Бантика из переработанного мусора, Екатеринбург

Скульптуру высотой пять метров установили у ТЦ «Мега» на выезде из Екатеринбурга. Она представляет собой белый параллелепипед.

«Вышедшие из строя моторы, двигатели, поршни, алюминиевые банки, сданные горожанами, были расплавлены в печи завода «Интермолд» в Первоуральске при температуре 777° и обрели вторую жизнь», — заявляет автор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге нарисовали граффити «Город бесов».