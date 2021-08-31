Нью-Йорк, США, 31 августа, 2021, 08:49 — ИА Регнум. Российский теннисист Андрей Рублёв вышел во второй круг Открытого чемпионата США (US Open). Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

si.robi Андрей Рублёв

В матче первого круга Рублёв одержал победу над представителем Хорватии ИвоКарловичем. Встреча продолжалась 1 час 38 минут и завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:3), 6:3.

Рублёв восемь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 2 из 2 брейк-пойнтов. На счету его соперника 18 эйсов, две двойные ошибки и ни брейка.

Во втором круге Рублёв сыграет с испанским теннисистом Педро Мартинесом-Портеро.